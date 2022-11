Alir Terra Lima disputa a presidência da Santa Casa

Assistência aos pacientes, ampliação de investimento em sustentabilidade e acessibilidade estão entre as metas

Atual vice-presidente da Santa Casa, a advogada, Alir Terra Lima está concorrendo à presidência da Santa Casa de Campo Grande, com a Chapa “Por Amor à Santa Casa”. Incentivada pelo atual presidente Heitor Rodrigues e acompanhada do engenheiro civil Jary Castro que almeja a vice-presidência, Alir afirmou que a gestão é um grande desafio, mas que estão prontos para atuar.

Dona de um currículo extenso, Alir Terra é formada em ciências exatas e direito, além de ser pós-graduada em Direito do Estado e ter vários cursos de gestão e redução de custos, já trabalhou como coordenadora da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, assim como assessora Chefe da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, além de Diretora Geral do mesmo tribunal por 10 anos.

Em entrevista ao Jornal O Estado, a advogada afirmou que caso seja eleita, tem como objetivo principal a prestação de assistência desde a porta de entrada do hospital, tendo em vista que é pelo pronto socorro onde os pacientes chegam em diversas situações e todos merecem ser acolhidos com um atendimento de qualidade.

“Sempre trabalhei com o trabalho filantrópico, desde muito criança trabalho nessa área com vários projetos. Depois fui ser conselheira da Santa Casa e acabei virando vice-presidente. E desde então, a gente vem trabalhando com a questão da redução dos custos e na parte assistencial porque a média de atendimentos na nossa porta de entrada onde eu acho que é o local mais difícil de um hospital, porque é onde entram as urgências e as emergências. E todo esse trabalho acaba encantando a gente. Porque você vê que mesmo você não sendo médico. Você pode contribuir muito com a saúde da população”, pontuou.

Além disso, a candidata lembrou ainda, que uma das alternativas para que a instituição de saúde avance consideravelmente, é o fortalecimento dos sistemas de governança corporativa da instituição, e também vai trabalhar para que o hospital seja referência em transparência. “Por isso quero continuar essa dinâmica da Santa Casa pra gente chegar a uma administração mais moderna onde a instituição ela possa ser autossustentável”, destacou.

Conhecimento técnico

Já o candidato a vice-presidência da chapa, Jary ressaltou que para o desenvolvimento do hospital, além de acolhimento, é necessário investir em sustentabilidade e acessibilidade. Diante disso, o investimento em energia fotovoltaica está entre as suas propostas. Vale destacar que dentre os vários cargos assumidos ao longo da vida, Jary Castro já foi presidente do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), presidente do IEMS (Instituto de Engenharia) e presidente do Sinduscon/MS (Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul).

“Pela minha grande expertise na parte da engenharia, trabalho há muitos anos com obras, com indústria, com vários tipos de obras e sabendo que o universo é muito grande dentro de um hospital, onde você tem a parte da engenharia em tudo que se possa imaginar é de suma importância. Eu não sou conhecedor de todos os assuntos, mas tenho um uma noção de que eu posso ajudar e que posso aprender também”, pontuou.

Ao serem questionados sobre o que a equipe médica e os pacientes podem esperar dessa gestão em caso de eleição, os candidatos afirmaram que será uma administração imparcial, assistencial, transparente e acima de tudo, responsável com o atendimento a população. “Nós precisamos focar na assistência. Até porque veio uma questão da pandemia e nós não tínhamos leito para todas os hospitais do Brasil. Então, nós temos que ser autossustentável, nós temos que estar preparados pra atender a população porque a saúde é o nosso bem maior. Sem saúde nós conseguimos nada”, informou Alir, que caso eleita, terá muito orgulho em ser a primeira mulher presidente da Santa Casa de Campo Grande.

Por Tamires Santana

