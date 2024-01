Alerta de onda de calor em MS é estendida até a terça-feira, com previsão de máxima de 46°C

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul deve se estender até a terça-feira (26) conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Centro-Oeste deverá ser uma das regiões mais quentes do país neste fim de semana.

O alerta vermelho do Inmet, classificado como ‘grande perigo’, indica temperatura 5°C acima da média por período maior do que 5 dias, inclusive com risco à saúde e até morte devido as altas temperaturas. O aviso vale para todo Estado.

Segundo a meteorologia, a cidade de Corumbá poderá ser o local mais quente na próxima sema, com máxima de 46°C. Locais como Bonito, Jardim e Dourados devem registrar 44°C enquanto em Três Lagoas a máxima chegará a 45°C. Já na Capital a máxima de será de 40°C.

Ainda conforme o instituto, na sexta-feira (22) seis municípios de Mato Grosso do Sul registraram as maiores temperaturas do país: Porto Murtinho (41,5º), Água Clara (41,2ºC), Coxim (40,8°C), Paranaíba (40,4°C), Três Lagoas (40,4°C) e Bataguassu com (40°C), que investiga a morte de um homem por calor.

Outro alerta é o de baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 12% e 20%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Este aviso vale para 57 cidade de MS.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas;

Manter o ambiente bem arejado, com umidificadores de ar, tolhas molhadas e baldes com água;

Crianças, idosos e animais exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.

