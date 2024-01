Polícia Civil prende autor de violência doméstica em Sidrolandia

Na manhã da ultima sexta-feira (22) um Perito Papiloscopista lotado na Delegacia de Polícia de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul, chamou a atenção e destacou a importância da intervenção pronta em situações de violência doméstica.

O Perito Papiloscopista estava a caminho de seu local de trabalho quando se deparou com uma cena alarmante em uma avenida movimentada do município. Ele avistou um indivíduo em meio a uma discussão acalorada com sua namorada, que estava em perigo iminente. O agressor, enfurecido, tentava estrangular a vítima após o desentendimento entre o casal.

A mulher, de 31 anos, tentou desesperadamente escapar do agressor, mas ele a alcançou e estava aplicando nela um golpe de estrangulamento conhecido como “mata-leão”. Foi neste momento que o Perito Papiloscopista decidiu intervir. Ele se identificou como Policial Civil, sacou sua arma e prontamente conteve o agressor, imobilizando-o no chão.

A situação era tão grave que o uso de algemas se fez necessário para garantir a segurança da vítima, bem como de terceiros presentes no local. Com o autor da agressão rendido, o perito solicitou imediatamente o apoio de um investigador que se dirigiu rapidamente até o local para prestar assistência e apoio nos procedimentos necessários.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado à Autoridade Policial. A Autoridade ratificou a prisão em flagrante e imputou ao agressor a autoria do crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

Com informações da Depac

Lea mais: