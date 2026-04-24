Lula é internado em São Paulo para procedimentos simples na mão e na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada nesta sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, onde será submetido a dois procedimentos médicos considerados simples. A previsão é de que ele permaneça em repouso durante o fim de semana.

De acordo com informações oficiais, o presidente passará por uma cauterização para retirada de uma queratose, acúmulo de pele geralmente associado à exposição solar, na região da cabeça. Além disso, será realizada uma infiltração no dedo polegar da mão direita, com o objetivo de aliviar dores causadas por tendinite.

Lula chegou a São Paulo na noite de quinta-feira (23) e, em função das intervenções médicas, não cumprirá agenda oficial nesta sexta. Até o momento, não há confirmação sobre a divulgação de boletins médicos ao longo do dia.

O procedimento na cabeça é semelhante ao realizado em fevereiro deste ano, quando o presidente passou por cauterização e posteriormente foi visto com uma pequena marca na região.

A expectativa é de que Lula retome suas atividades oficiais após o período de recuperação, seguindo orientação da equipe médica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais