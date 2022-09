Mato Grosso do Sul acumula US$ 5,5 bilhões em exportações

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS

Mato Grosso do Sul exportou US$ 5,5 bilhões em mercadorias, de janeiro a agosto deste ano. O valor é 13% a mais que o registrado em 2021, que foi de US$ 4,9 bilhões. Com isso, foi gerado um superávit da balança comercial de US$ 3,267 bilhões. Os dados são da Carta de Conjuntura, da Coordenadoria de Economia e Estatísticas da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar).

Produtos

O destaque foi para a soja, do qual o grão apareceu como campeão na pauta de exportações, totalizando US$ 1,9 bilhão, com 34,38% do total exportado em termos do valor, e com diminuição de 2,11% em relação ao mesmo período analisado em 2021.

Já no quesito volume, ocorreu queda de 28%. A celulose ocupou o segundo lugar com uma participação de 17,37%, ou seja, US$ 985 milhões, o que desencadeou um recuo de 2,52% no valor no comparativo do mesmo período do ano passado. No quesito volume, o aumento foi de 4,39%.

Quando o assunto é importação, a soma totaliza US$ 2,2 bilhões no ano em Mato Grosso do Sul. O destaque é para o gás boliviano, com uma representatividade de 40,80% do total gerado de janeiro a agosto deste ano, resultado que se consolida acima dos verificados em 2021, quando registrou 39,44%.

Destino

A China aparece como principal destino das exportações, acumulando 41,77% do valor total das atividades de exportação do país. A participação de países como Índia teve um aumento considerável, crescendo respectivamente 743,73% e 217,15%. A concentração nos dez maiores destinos das exportações passou de 72,29% para 71,98% de janeiro a agosto de 2022, se comparada ao mesmo período de 2021.

Porto de Paranaguá e o de Santos contribuem com a maior participação no valor exportado, com 39,82% vindos de Paranaguá e 31,91% de Santos. O aumento nos valores de exportação foi de 10,82%, quando comparado ao período de janeiro a agosto de 2021 em relação aos principais portos.

Na movimentação de volume, considerando os cinco principais portos, ocorreu uma queda de 7,33%. No cenário regional, os dez principais municípios exportadores responderam por 80,67% das exportações do mesmo período.

Três Lagoas se destaca como polo principal de exportação do Estado entre janeiro e agosto de 2022. Prova disso é o montante arrecadado de US$ 1,2 bilhão, o que corresponde a cerca de 31,68% do valor total das exportações, levando em conta as bases nas exportações e na indústria de papel e celulose.

