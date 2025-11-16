Agetran reforça transporte coletivo neste domingo para garantir chegada de candidatos ao Enem em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) anunciou um esquema especial para reforçar o transporte coletivo em Campo Grande neste domingo (16), dia da segunda etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O objetivo é evitar que candidatos enfrentem dificuldades no deslocamento e corram o risco de perder a prova.

O plano prevê a disponibilização de dois veículos de reserva, posicionados estrategicamente e com equipes preparadas para entrar em operação em caso de necessidade. Esses ônibus ficarão à disposição entre 9h e 18h em oito terminais de transbordo: Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão, Bandeirantes, General Osório e Hércules Maymone.

Uma das principais mudanças é na linha 222, que liga o Terminal General Osório à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), um dos maiores pontos de aplicação do exame na cidade. A linha vai funcionar com o horário de sábado, ampliado, operando das 7h25 às 19h35. As demais linhas seguem a programação padrão de domingos e feriados.

Estudantes que realizaram cadastro antecipado junto ao sistema municipal podem utilizar o transporte público gratuitamente.

Enem mobiliza mais de 57 mil candidatos no Estado

Ao todo, 57.941 candidatos estão inscritos para o Enem em Mato Grosso do Sul este ano. No Brasil, o exame reúne 4,8 milhões de participantes, número superior ao registrado nos anos anteriores.

Para o segundo dia de aplicação, que inclui as provas de ciências da natureza e matemática, os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham rigorosamente às 13h (horário de Brasília). A prova tem início às 13h30 e segue até 19h.

Com o reforço no transporte, a prefeitura espera minimizar atrasos e contribuir para a tranquilidade dos estudantes — um esforço essencial em um dia decisivo para milhares de jovens sul-mato-grossenses.

