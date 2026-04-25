Agetran divulga interdições em ruas de Campo Grande neste sábado (25)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) anunciou mudanças no tráfego em diferentes pontos de Campo Grande neste sábado (25), por conta da realização de eventos comunitários, religiosos e festivos.

As primeiras interdições ocorrem pela manhã. Das 8h30 às 12h, a Rua Acrópole será bloqueada no trecho entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar para uma ação social.

À tarde, a Rua Caiapós terá o trânsito interrompido entre a Rua Engenheiro Roberto Mange e a Avenida Bandeirantes, das 12h às 19h, devido a um evento religioso.

Outros pontos também terão alterações a partir do fim da tarde. A Rua Elidio Pinheiro ficará interditada entre Evelina Figueiredo Selingardi e Durando Pereira da Silva, das 17h às 22h. Já a Rua Projetada 48 terá bloqueio das 17h30 às 23h30. Ambos os trechos serão utilizados para atividades religiosas.

Na Rua Ministro João Arinos, número 365, entre as ruas Afonso Lino Barbosa e Jeribá, a interdição ocorre das 18h às 23h59, porém apenas na faixa de estacionamento, para a realização de evento festivo.

A Agetran orienta motoristas a redobrarem a atenção nas regiões afetadas e, se possível, optarem por caminhos alternativos para evitar transtornos.