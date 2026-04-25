Jovem é preso suspeito de usar drone para levar drogas à penitenciária em Dourados

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde de sexta-feira (24), suspeito de tráfico de drogas e de usar drone para enviar ilícitos à Penitenciária Estadual do município. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu em uma casa no bairro Parque Alvorada, após denúncia sobre o a presença frequente de um drone na região. Segundo a apuração, o equipamento foi visto pousando no imóvel, o que levou equipes policiais até o local.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu ser dono do drone, que teria adquirido por cerca de R$ 3 mil. Na residência, os agentes apreenderam aproximadamente 590 gramas de maconha fracionada, 100 gramas de haxixe, uma balança de precisão, celulares e outros objetos.

Também foram encontradas cápsulas deflagradas de munição calibre .32, capas de celular e dinheiro.

Outro jovem, de 23 anos, foi encaminhado à delegacia. Ele relatou que comprava entorpecentes e revendia parte. Já o suspeito preso afirmou que mantinha a droga para consumo, mas admitiu repassar a terceiros.

Informações da inteligência do sistema penitenciário indicam que o rapaz atuava como operador de drone para lançar drogas, celulares e possivelmente outros itens dentro da unidade prisional. O material era transportado preso a fios e solto sobre os pavilhões, em voos que ultrapassavam 100 metros de altura.

A investigação aponta que ele receberia cerca de R$ 2,5 mil por entrega e que atuaria a serviço de um grupo criminoso. A apuração teve início após aumento no número de drones sobrevoando a penitenciária.

A ação contou com equipes do Getam e da Polícia Penal. O caso foi registrado na Depac de Dourados, onde os envolvidos e o material apreendido foram apresentados.