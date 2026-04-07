Vai com a família? Expogrande exigirá cadastro com ‘QR Code’ para entrada no Parque; entenda

Quem pretende visitar a 86ª Expogrande, que acontece em Campo Grande de 9 a 19 de abril deste ano, vai precisar se cadastrar – de forma gratuita – para entrar no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A medida foi anunciada pela Acrissul por meio das redes sociais.

Na prática, o acesso ao parque deixa de ser livre como em anos anteriores e passa a depender de um cadastro prévio. Após o preenchimento (clique aqui), o visitante receberá um QR Code por e-mail, que deverá ser apresentado na entrada para liberação.

O cadastro pode ser feito antecipadamente pela internet, mas também será possível se registrar na hora, no próprio local, mas com risco de espera maior, devido as filas.

Vale reforçar que a entrada continuará gratuita na maior parte dos dias. A exceção são as sextas-feiras e os sábados, a partir das 14h, quando será cobrado ingresso no valor de R$ 20. Lembrando que crianças de até 14 anos não pagam.

Segundo a Acrissul, a mudança busca melhorar o controle de acesso, aumentar a segurança e agilizar a entrada do público. O modelo já é adotado em grandes eventos do agronegócio no país e funciona como uma espécie de triagem digital dos visitantes.

O sistema também permite à organização ter mais controle sobre o fluxo de pessoas dentro do parque, algo que costuma ser um problema em dias de shows e atrações mais concorridas.

A entidade orienta que o público faça o cadastro com antecedência e acompanhe os canais oficiais da feira para atualizações sobre a programação.

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