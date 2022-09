PMA resgata filhote de onça-parda em Rio Verde

Um produtor rural encontrou hoje (14), próximo a sua propriedade localizada em Rio Verde, distante a 195 quilômetros de Campo Grande, um filhote de onça-parda (puma concolor), com menos de dois meses de vida.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), assim que o trabalhador viu o animal, notou que ele estava com sede e fome. A hipótese é de que a fêmea tenha se assustado com a presença dos cachorros no local.

O animal foi resgatado pelos agentes e o encaminhado ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), de Campo Grande.

