Casal de idosos é assassinado por usuário de drogas que abrigavam em sua casa

Avio Rodrigues Máximo, 83 anos, e a esposa Celeste, 73 anos, foram assassinados a facadas na madrugada de hoje (6), em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime foi preso em flagrante e teria recebido abrigo das vítimas.

O caso ocorrreu na residência dos idosos, na Rua Viriato Bandeira, região central da cidade. Segundo a polícia, as vítimas foram mortas a facadas pelo suspeito, que seria usuário de drogas e estava sendo abrigado pelo casal na residência.

Equipes da Polícia Civil e Perícia foram ao local e a faca usada no crime foi apreendida. O caso será registrado na delegacia do município.

