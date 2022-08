Inseminação Artificial por Tempo Fixo auxilia na produção

Fatores como nutrição, sanidade, manejo e reprodução impactam diretamente na produção e o desafio é atingir a máxima eficiência. A reprodução é responsável por promover o melhoramento genético, manutenção de animais em lactação, produção de fêmeas aptas para reposição e impactam diretamente o sucesso econômico do empreendimento.

De acordo com a coordenadora da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) do Senar auxilia o produtor com geração de informação e subsidia na decisão de optar pela IATF ou outra biotecnologia. Ainda de acordo com a coordenadora é preciso realizar uma análise de propriedade. “Para decidir, temos que analisar toda propriedade. O manejo, os custos, a mão de obra. Esse é o papel do técnico de campo e orienta o produtor para qual seria a melhor alternativa”.

O técnico de campo que realiza visitas mensais à propriedade atendida pela ATeG tem essa função de diagnóstico da produção.

Juntamente com o acompanhamento de um médico veterinário, é possível realizar uma avaliação reprodutiva e identificar os animais aptos, diagnosticados vazios e conduzi-los à IATF. O custo para um produtor contratar este tipo de serviço e realizar o procedimento varia de acordo com o número e categoria de animais (novilhas ou vacas), protocolo a ser adotado e sêmen escolhido.

