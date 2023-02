Inscrições para o Sisu 2023 encerram nesta sexta-feira

Estudantes que buscam ingressar no Ensino Superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), têm até as 23h59 desta sexta-feira (24), horário de Brasília, para se inscrever no programa. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2023 e cada candidato pode escolher até duas opções de curso.

Para participar, o candidato precisa ter realizado a edição mais recente do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), obter nota maior que zero na prova de redação e não ter se declarado como treineiro ao se inscrever para a prova.

Em Mato Grosso do Sul estão disponíveis 4.288 vagas, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) são 2.100 vagas em 153 cursos, além de 3,1 mil vagas ofertadas por meio do processo seletivo “Quero ser UFMS”. Já a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) oferece ao todo 1.264 vagas para 64 cursos, sendo 708 reservadas para ampla concorrência e 556 para candidatos cotistas. A UFGD (Universidade da Grande Dourados) oferta 924 vagas em 32 cursos, sendo 454 para ampla concorrência e 170 para ações afirmativas.

Como funciona o Sisu?

A inscrição do Sisu é gratuita e feita, exclusivamente, pela internet. O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br. Se o candidato ainda não possui cadastro na página gov.br clique aqui para criar sua conta e se inscrever no Sisu, usando login e senha do cadastro do gov.br.

No momento em que o candidato realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

No ato da inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do SiSU. Fique atento também aos prazos para manifestar interesse em participar da lista de espera.

As vagas ofertadas no Sisu são distribuídas conforme determinação da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e segue as políticas e ações afirmativas que podem ser adotadas por instituições públicas de ensino superior, como vagas reservadas e aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda o perfil indicado pela instituição. Conforme as especificações da instituição, o sistema faz, automaticamente, o cálculo e gera uma nova nota, que é apresentada ao candidato.

Serviço:

A inscrição pode ser feita por meio do site: https://acessounico.mec.gov.br/.

