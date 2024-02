Funtrab inicia atendimento nas unidades da Rede Fácil da Capital nesta segunda

Para dar continuidade à política do Governo do Estado de levar atendimentos prioritários e essenciais mais próximos à população, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) inicia o atendimento nas Unidades de Atendimento da Rede Fácil (Aero Rancho, Guaicurus e General Osório) da Capital, a partir desta segunda-feira (26).

Em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a iniciativa inicialmente atuará com encaminhamento para o mercado de trabalho, atualização de cadastro do trabalhador, cadastro de vagas e informações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

O diretor-presidente da Funtrab Ademar Silva Júnior, comenta sobre a iniciativa de retomar essa parceria aos campo-grandenses. “Diariamente, no Estado, oferecemos cerca de 4 mil oportunidades e na Capital, mais de 1.300 vagas. Uma de nossas prioridades é de aproximar os nossos serviços para as pessoas que residem em regiões distantes, diminuindo gastos com o deslocamento. A Funtrab continua firme na missão de promover a inclusão social por meio do trabalho e fortalecer a economia local”, pontua o dirigente.

