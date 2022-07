Principal suspeito de assassinar jovem a facadas alega legítima defesa

Preso por assassinar Matheus Theodoro Alves da Silva, de 24 anos, no Bairro Jockey Club em Campo Grande, um jovem de 20 anos, alega ter agido em legítima defesa, pois a vítima estava o atingindo com pauladas. A Justiça decretou ontem (19), a prisão preventiva dele.

Matheus, conhecido como Neguinho, foi ferido sete vezes com facadas nas regiões do pescoço, costas, antebraço e ombro, não resistindo e caindo em uma calçada da Rua Pirineus, na tarde de sábado (16).

O suposto autor do crime disse que no dia foi ao local para comprar drogas e encontrou Matheus que ” tomou as dores” de um homem que o autor devia e resolveu cobrar o dinheiro armado com um pedaço de pau.

Ele afirma ter sido agredido enquanto estava dentro do carro e, por legítima defesa, pegou uma faca e saiu do veículo. O autor diz não se lembrar de quantos golpes deu na vítima, mas contou que após o acontecido se dirigiu até a casa de sua mãe. Com medo de ser encontrado, ele se hospedou em um hotel, no Bairro Amambaí, sendo encontrado dois dias depois pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Matheus Theodoro tinha passagens por roubo, violência doméstica e por ato infracional equiparado ao crime de estelionato quando era adolescente.

Com informações do repórter Willian Leite

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.