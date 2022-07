Jovem é assassinado a facadas após briga em Campo Grande

Um jovem de 21 anos foi assassinado a facadas neste domingo (18), no bairro Jockey Club, em Campo Grande. Moradores relataram que houve brigas antes do homicídio. O caso aconteceu entre as ruas Pirineus e Bom Sucesso.

A motivação exata para a morte ainda esta sendo apurada. Entretanto, os moradores da região disseram que por volta das 14h30, a vítima brigou com os suspeitos na rua onde mora. Após uma série de ofensas, a discussão se desenrolou em agressões.

De acordo com a polícia, a briga permaneceu por um tempo. Antes de ser esfaqueado, o rapaz foi acertado com pauladas e caiu no chão. Ainda desnorteado, o jovem tomou cerca de 10 facadas nas costas e barriga.

O garoto foi levado consciente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coophavila. No local, foram prestados os primeiros atendimentos. O Corpo de Bombeiros ainda levou a vítima, que estava em estado greve, para a Santa Casa, porém o jovem não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso.

