Fortalecimento do dólar traz mais inflação e reduz PIB potencial do Brasil

Após o real ter registrado uma forte valorização frente ao dólar no início do ano, impulsionado pelos preços elevados das commodities e pela atração de recursos de investidores estrangeiros, ao longo dos últimos meses, o quadro se reverteu bruscamente.

Depois de ter encostado na mínima de R$ 4,61 em meados de abril, frente aos R$ 5,57 em dezembro de 2021, a moeda americana engatou uma trajetória quase ininterrupta de fortalecimento frente ao real, tendo fechado o pregão desta terça-feira (19) cotada a R$ 5,41, o que corresponde a uma alta de aproximadamente 17,3% desde o menor fechamento de 2022.

A apreciação do dólar tende a inflar uma inflação que já se encontra em patamares bastante elevados no Brasil, com potenciais impactos na condução da política monetária pelo BC (Banco Central), e para a recuperação da atividade econômica. Segundo especialistas de mercado, uma combinação de fatores externos e próprios do país contribuiu para o movimento recente no câmbio.

No cenário internacional, a alta de juros iniciada pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) para combater a persistente pressão inflacionária na região, acentuada ainda mais pela invasão russa à Ucrânia, faz com que mais investidores passem a procurar o mercado americano para alocar seus recursos, à medida que aumentam os rendimentos oferecidos pelos títulos emitidos pelo governo americano.

Já no Brasil, as novas manobras de política fiscal do governo Bolsonaro na tentativa de ganhar algum fôlego às vésperas das eleições, mais recentemente com a aprovação da PEC dos Benefícios, também pesam a favor de uma desvalorização do real, com o aumento da percepção do risco do mercado local sob a ótica dos investidores.

Para Luca Mercadante, economista da gestora de recursos Rio Bravo, a principal consequência que um real mais fraco traz para a economia brasileira é um aumento da inflação, que já vem rodando em níveis bastante elevados no país há algum tempo.

Com o dólar mais caro, os produtos que o país importa dos Estados Unidos automaticamente também sobem de preço, o que se reflete em um aumento generalizado das mercadorias negociadas no mercado brasileiro, explica Mercadante. “O dólar alto acaba fazendo com que os Estados Unidos exporte inflação para outros países.”

“A conjuntura de aumento dos juros nos Estados Unidos, em um contexto de maior aversão ao risco com a perspectiva de uma desaceleração da economia global, acaba culminando na valorização do dólar”, afirma o economista, acrescentando que em momentos de maior incerteza por parte dos investidores em escala global, é comum que haja uma migração maciça para os ativos considerados mais seguros do mercado, sendo o dólar uma das principais alternativas no leque de opções.

O economista da Rio Bravo diz ainda que, em um ambiente global que já não se desenha dos mais favoráveis para ativos de maior risco, o Brasil sofre ainda mais por conta das incertezas sobre a sustentabilidade das contas públicas, seja pelas recentes manobras fiscais do governo Bolsonaro que novamente furaram o teto de gastos, seja pelas dúvidas a respeito da condução da política econômica a partir de 2023, independentemente de quem vencer as eleições.

