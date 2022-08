Acusadas de matar pecuarista têm prisão convertida para preventiva

Lucimara Rosa Neves, de 43 anos, e Jessica Neves Antunes, 24 anos, acusadas de latrocínio (roubo seguido de morte) da pecuarista Andreia Aquino Flores, tiveram a prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada no último sábado (30). Mãe e filha foram encaminhadas para o Instituto Penal Feminino Irmã Irma Zorzi.

De acordo com o juiz do caso, Aluízio Pereira dos Santos, a conversão da prisão ocorreu devido a natureza do crime, com uso de violência e brutalidade. As duas estão presas desde quinta-feira (28) por participarem do esquema que acabou com a morte de Andreia Aquino Flores, de 38 anos, moradora de um condomínio de luxo na Capital, na quarta-feira (27).

Lucimara e Jessica eram funcionárias de Andreia. No primeiro depoimento ambas disseram terem sido abordadas por dois homens na saída de um atacadista da região. Após investigação a versão relatada pelas funcionárias apresentou desencontros, e Jessica confessou a participação no crime.

De acordo com a confissão de uma das mulheres, o crime teve a participação do cunhado de uma delas, que simulou o roubo do carro para entrar no condomínio. Eles amarraram Andreia mas a vítima reagiu, momento em que o terceiro suspeito começou a agredi-la e a asfixiou, motivo de sua morte.

Os suspeitos pretendiam roubar em torno de R$ 20.000,00 da pecuarista. A policia investiga se a irmã de Andreia teria algum tipo de envolvimento com o crime devido a uma disputa de herança. A pecuarista é de uma importante família de Ponta Porã e em 2021 ela foi investigada por participar da tentativa de homicídio do ex-marido, ocorrido na cidade de fronteira.

O terceiro suspeito continua foragido e equipes da policia continuam as investigações sobre as motivações.