TRE autoriza com restrição propaganda do Governo

Propagandas do Governo do Estado durante período eleitoral poderá retornar as telinhas

O Governo do Estado pediu a Justiça que propagandas que fomentem o turismo e a economia do Estado pudessem passar nos intervalos da novela pantanal e a Justiça através do presidente do TRE (Tribunal regional Eleitoral), Paschoal Carmello Leandro autorizou.

Mas a autorização veio com a solicitação para que não dê conotação eleitoreira, a retirada da frase “Isto é Mato Grosso do Sul”, que foi indeferida pelo TRE MS.

Em razão as eleições o Governo não poderia veicular propaganda por três meses antes do pleito. As campanhas “Desbravador de Destinos”, “Meu Estado, Meu Destino” e, ainda a “Temporada de Pesca Esportiva 2022” foram autorizadas a serem transmitidas.