Campo Grande sobe duas posições no ranking do saneamento de 2023

Campo Grande avançou duas posições no Ranking Nacional de Saneamento de 2023, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, na segunda-feira (20/03) já dentro das ações que celebram a semana do Dia Mundial da Água, comemorado dia 22 de março.

A capital, subiu para a 26ª, resultado das ações em saneamento realizadas pela concessionária de água e esgoto Águas Guariroba na cidade. Os dados são de acordo com Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2021.

Este é o segundo ano consecutivo que Campo Grande avança no Ranking do Saneamento. Entre os principais investimentos realizados pela concessionária estão a ampliação da rede de coleta de esgoto, a ampliação e revitalização da rede de abastecimento de água e melhorias que trazem tecnologia para aprimorar o monitoramento, a regularidade e a qualidade do abastecimento de água na Capital.

Além disso, a concessionária tem um sólido programa de redução de perdas de água, investimento que coloca a cidade como uma das capitais do Brasil com o menor índice de perdas: 19,74%, enquanto a média nacional é de 36,51%.

De acordo com o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a empresa tem trabalhado para melhorar os serviços de saneamento básico na cidade e essa conquista é muito importante para a população.

“Avançamos duas posições no ranking e isso significa que estamos conseguindo levar saneamento e principalmente, saúde para a população de Campo Grande. O saneamento básico é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirma Themis.

Hoje, Campo Grande possui a cobertura de água universalizada, com um índice acima de 98%, já a cobertura de esgoto ultrapassa os 80%, sendo uma das metas da concessionária atingir a universalização dos serviços de esgoto.

Este ano, a Águas Guariroba colocou em ação um cronograma de obras de implantação de rede de esgoto, que terá 150 km de rede de esgoto e beneficiará 16 mil famílias.

O cronograma é uma das maiores ações da concessionária voltada ao saneamento de Campo Grande, buscando a universalização dos serviços de esgoto, antecipando-se ao Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização dos serviços de saneamento em todo o país até 2033.

