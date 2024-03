DOF recupera veículo levado em assalto onde família foi rendida no Paraná

Durante o roubo, dois criminosos armados renderam uma família de cinco pessoas

Um veículo Dodge RAM roubado no início da semana durante um assalto a uma residência em Paranavaí (PR), foi recuperado na madrugada desta quinta-feira (7), e um suspeito foi preso em flagrante por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na BR-487 em Naviraí.

Os militares faziam policiamento na zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Durante entrevista, o jovem de 20 anos apresentou versões desencontradas sobre os motivos da sua viagem. Em seguida, as autoridades perceberam que as placas do veículo eram falsas.

Após identificarem as verdadeiras placas do veículo, os policiais constataram que o utilitário havia sido levado em um assalto na cidade paranaense. Segundo a vítima, durante o roubo, dois criminosos armados renderam cinco pessoas, todas da mesma família, entre elas um bebê de oito meses e uma criança de três anos de idade.

Ainda segundo a vítima, os dois assaltantes ficaram por mais de cinco horas na residência. Além da Dodge RAM, os criminosos levaram dinheiro, joias e um veículo GM Onix.

Após os policiais constatarem que o veículo era roubado, o condutor afirmou que havia sido contratado na cidade de Arapongas (PR) para levar o veículo até Ponta Porã, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O veículo e autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

