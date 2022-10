Países da Ásia e Oceania encerram votação para presidente

O segundo turno das eleições gerais brasileiras começou a pouco mais de 3 horas em todo o Brasil, enquanto o país começa a votação, no exterior, países como Austrália, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia já encerraram o pleito eleitoral. A votação ocorre em 24 cidades de 18 países.

O TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) é o órgão responsável por coordenar todo o processo eleitoral nos países do exterior, como o envio de urnas e a abertura de seções eleitorais. Os primeiros boletins já foram encaminhados aos países, mas a divulgação oficial dos resultados oficiais deve começar às 17h (horário de Brasília).

Conforme o desembargador Roberval Belinati, presidente do TRE-DF, uma urna eletrônica precisou ser substituída por uma de lona em Wellington, capital da Nova Zelândia, e uma mesária foi afastada em Istambul, na Turquia, após dar orientações erradas a uma eleitora deficiente visual.

Ao todo foram organizadas seções eleitorais em 181 cidades estrangeiras. Dados da Justiça Eleitoral, indicam que 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior, o que representa um aumento de 39,21% em comparação às eleições gerais de 2018.

Com informações da Agência Brasil.