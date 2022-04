Ação gratuita sobre imposto de renda acontece hoje a tarde no Jardim Itamaracá

Para auxiliar na declaração do Imposto de Renda, está sendo realizada na tarde de hoje (29) No Jardim Itamaracá, na rua Eufrades, 306, uma ação gratuita promovida por alunos e professores da Estácio Campo Grande. No período da tarde os atendimentos são das 13h30 às 16h.

A professora e coordenadora do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) da faculdade explica como o atendimento está sendo feito. “Quem precisar fazer declaração, tem dúvidas, venham aqui, tragam seus informes do ano passado, dos seus rendimentos, informes do banco, toda declaração que você já tiver feito traga também e esclarecimento de dúvidas”.

O atendimento é itinerante e ainda passará pelos bairros Coophavilla no dia 7 de maio e no Portal Caiobá no dia 20 do mesmo mês. O atendimento também é oferecido na unidade central da Estácio todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

É possível realizar o atendimento de forma remota pelo telefone (67) 981285223 e pelo e-mail naf.fescg@estacio.br.