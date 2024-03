A pedido de Bolsonaro, Tenente Portela deixa a prefeitura para cumprir missão no PL

O PL (Partido Liberal) de Campo Grande está com cara nova. Aparecido Andrade Portela, o Tenente Portela, pediu exoneração do cargo de Coordenador da Defesa Civil da Capital para assumir a presidência Diretório Municipal do partido.

Portela recebeu o chamado do ex-presidente da União, Jair Bolsonaro, com a premissa de se dedicar no fortalecimento do partido municipalmente, principalmente com o PL Jovem e o PL Mulher. “Temos que ter uma base muito forte para vereadores nessas eleições municipais. Esse pedido vem com o cunho de tentar eleger o maior número de mulheres e jovens e isso é um trabalho que faremos no dia a dia.”

De acordo com Portela, Jair Bolsonaro confirmou durante reunião que o PL terá candidatura própria em Campo Grande, mas, por cautela, quem deve falar sobre ‘nomes’ é o presidente do Diretório Estadual do Partido, Marcos Pollon.

O tenente explica que deixou o cargo da prefeitura, após sete meses na função, para dar prioridade ao partido e na missão de eleger uma bancada forte de vereadores, já pensando nas eleições de 2026.

Além disso, esclareceu alguns pontos onde enxerga que o PL pode melhorar. “Temos que juntar mais, deixar a vaidade e o orgulho de lado em prol de um benefício patriótico. É algo que o ex-presidente Bolsonaro também pediu, a união da direita”, comenta.

O próximo passo é a construção de um local para futuras filiações, segundo Portela. “Estamos corridos, porque o prazo de filiação para concorrer as próximas eleições vai até 6 de abril. Para quem não pensa em concorrer nessas eleições, não existe prazo”, diz.

Por fim, agradeceu a prefeita Adriane Lopes pela oportunidade.”Fiz um trabalho razoavelmente bom, mas quem deve avaliar é ela e a população”, concluiu.

