Prefeitura de Campo Grande inaugura 6º Conselho Tutelar da cidade no Parque Lageado

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou, nesta quinta-feira (13), o 6º Conselho Tutelar – Anhanduizinho, nas Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1.440, região do bairro Parque do Lageado.

O prédio, onde funcionava o antigo Cecapro, foi totalmente revitalizado, garantindo a acessibilidade e acolhimento humanizado da população que buscar os serviços da unidade.

Todos os ambientes foram revitalizados com instalação de novos forros e ar condicionado, incluindo a reforma de portas, janelas e piso.

Até dia 15 de maio, outros dois conselhos serão instalados: 0 7º, na região do Prosa e o 8º conselho, no Imbirussu.

A Região do Anhanduizinho tem cerca de 152 mil habitantes, distribuídos em bairros como Aero Rancho, Centenário, Guanandi, Los Angeles, Parati, Piratininga e Jockey Club.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram