No Dia da Vacina BCG, imunizante tem mais de 90% de cobertura vacinal na Capital

O dia 1º de é marcado como o Dia da Vacina BCG. A vacina protege contra a tuberculose, doença contagiosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Sua criação data de 1921, por Lén Calmette e Alphonse Guérin, que deram o nome de BCG (bacilo Calmette-Guérin).

A BCG, conhecida por deixar uma “marquinha” no braço após aplicação, é uma das primeiras que a criança recebe ao nascer, sendo aplicada no próprio local de nascimento ou seguido da alta médica, então os números de adesão são, geralmente, altos.

De acordo com a Sesau (Secretária Municipal de Saúde), não há campanha de vacinação da BCG, portanto ela fica disponível para aplicação durante todo ano, em unidades de saúde específicas para não haver desperdício de doses.

Ainda de acordo a Secretaria, a média anual de aplicações é de 14 mil doses, com cobertura superior a 100%, na série histórica anual dos últimos cinco anos, acompanhando os nascimentos em Campo Grande.

Sintomas

A doença pode afetar os pulmões, ossos, rins e meninges, as membranas que envolvem o cérebro. Os sintomas da tuberculose são tosse, com possibilidade de expectoração e sangue, falta de ar, dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre e sudoreses, principalmente ao fim do dia.

Transmissão:

O contágio pode ocorrer por meio de gotículas de saliva vindas da garganta. Pessoas saudáveis podem ser infectadas e não apresentarem sintomas e mesmo assim também podem transmitir a bactéria. Compartilhar objetos não oferece risco de contaminação. Para quem tem um sistema imunológico mais comprometido, há maiores chances de desenvolver a doença, principalmente a forma mais grave e generalizada.

A vacinação de todas as crianças, a partir do nascimento até os 4 anos, é a melhor forma de prevenção da tuberculose. Ela é distribuída de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).Além das crianças, a vacina é indicada para pessoas de qualquer idade que convivam com portadores de hanseníase e estrangeiros, ainda não vacinados, que estejam de mudança para o Brasil.

Cuidados

Após a aplicação não é preciso cuidados. Haverá uma reação no local da aplicação da vacina, com formação de cicatriz no futuro. A recomendação é não colocar nenhum produto, medicamento ou curativo.