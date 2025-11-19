7ª Delegacia de Polícia está fechada nesta tarde em Campo Grande

Os atendimentos do plantão serão direcionados para o prédio da Depac Centro

Na tarde desta última quarta-feira (19), a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande está fechada para um processo de dedetização que ocorrerá nas dependências do prédio.

Os atendimentos ao público e ocorrências de atribuição da Sétima Delegacia foram suspensos a partir das 13h. Os atendimentos do plantão serão direcionados para o prédio da Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Com isso, a população deve ficar atenta e procurar atendimento na outra unidade para evitar transtornos.

