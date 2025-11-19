Estado tem 78 mil pessoas que usam carro ou moto como local de trabalho, aponta pesquisa

Crescimento de 136% no trabalho com veículo próprio coloca MS entre os 4 maiores do país

O número de pessoas que utilizam carro ou moto como local de trabalho cresceu 136% em Mato Grosso do Sul entre 2012 e 2024, segundo a PNAD Contínua – Características Adicionais do Mercado de Trabalho 2024, divulgada nesta terça-feira (19) pelo IBGE. O Estado aparece agora na 4ª colocação entre as unidades da federação com maior proporção de trabalhadores que exercem suas atividades em veículo próprio, somando 78 mil pessoas, pouco abaixo do pico de 79 mil registrado em 2023.

O avanço acompanha a consolidação de aplicativos de transporte e entrega, que ampliaram o uso do veículo particular como ferramenta de trabalho. Atualmente, 6,9% da população ocupada de MS atua dessa forma, percentual superado apenas por Amazonas, Acre e outra unidade federativa.

A pesquisa mostra ainda que o mercado de trabalho sul-mato-grossense manteve 1,42 milhão de pessoas ocupadas em 2024, leve redução de 0,4% em relação ao ano anterior, mas ainda 20,9% acima do volume registrado em 2012. O nível de ocupação ficou em 63,5%.

O levantamento também indica aumento na sindicalização após quatro anos de queda. Em 2024, 91 mil trabalhadores eram associados a sindicatos, representando 6,4% dos ocupados. A taxa havia caído ao menor patamar da série em 2023, com 5,8%.

Entre empregadores e trabalhadores por conta própria, houve recuo de 2,9% no total, que fechou o ano em 365 mil pessoas. Mesmo assim, o contingente com CNPJ cresceu 1,2% e chegou a 150 mil, o maior percentual da série. Os trabalhadores por conta própria seguem predominantes (295 mil), número mais de quatro vezes maior que o de empregadores (71 mil).

A participação da agropecuária na população ocupada também diminuiu ao longo dos 12 anos analisados, passando de 12% em 2012 para 10% em 2024. Serviços domésticos registraram movimento semelhante. Já a associação a cooperativas segue em queda, com 15 mil trabalhadores vinculados em 2024, número inferior ao registrado tanto em 2023 quanto em 2012.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram