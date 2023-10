500 policiais civis serão promovidos pelo Governo do estado

O governador Eduardo Riedel assinou nesta terça-feira (3) o termo de promoção de 500 policiais civis em Mato Grosso do Sul. A cerimônia ocorreu na sede da DGPC (Delegacia-Geral da Polícia Civil) em conjunto com o Conselho Superior da categoria.

Roberto Gurgel, delegado-geral do Estado, destacou a importância do Conselho na vida funcional dos policiais e o reconhecimento do Estado para esses profissionais que atuam diariamente em MS.

O projeto de lei referente às promoções foi encaminhado para ALMS (Assembleia Legislativa de MS) em junho, visando regulamentar as mudanças nas carreiras policiais.

“São 533 profissionais que estão aptos a essa promoção, ocorrendo em todas as carreiras. Viemos hoje para enfatizar a importância desses profissionais para o nosso Estado, e o Conselho é a instância máxima de gestão da polícia civil. A cada cinco anos, ocorre a promoção e trabalhamos para levar as perspectivas das carreiras adiante”, ressaltou o governador.

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) conduz um estudo sobre a elaboração do projeto, incluindo detalhes sobre os recursos financeiros. O encontro também contou com a participação de delegados e titulares de delegacias especializadas, membros do Conselho.

