Profissionais do fotojornalismo da Capital realizam aula aberta e debate de forma gratuita

Alunos do curso de Jornalismo da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) realizarão aula aberta e debate sobre “O trabalho dos fotojornalistas em Campo Grande (MS)” nesta quarta-feira (4). No evento, quatro profissionais – Álvaro Rezende, Henrique Arakaki, Marcos Maluf e Nathália Alcântara – apresentarão sua experiência atuando em veículos e assessoria na capital sul-mato-grossense.

O evento inicia às 19 horas e será realizado no auditório Marçal de Souza Tupã-Y, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A aula aberta é uma realização da disciplina Prática em Reportagem Fotográfica, do curso de Jornalismo da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (FAALC) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O debate será mediado pelo professor Silvio da Costa Pereira.

Inscrições

O evento terá emissão de certificado de horas complementares. Para participar é preciso preencher o formulário de inscrição antes do evento, com os dados corretos para o certificado. Quem não precisar do certificado, pode participar sem preencher o formulário.

Haverá uma lista de presença, para comprovar a participação, e ela pode ser usada para acrescentar os dados necessários à emissão do certificado (caso queira e não tenha feito inscrição prévia). Confira o formulário aqui.

Participantes

Álvaro Rezende (https://www.instagram.com/alvarorezendefoto/) é Jornalista formado pela Faculdade Estácio de Sá (2006), com atuação em Fototojornalismo desde os tempos da graduação. Trabalhou no jornal Correio do Estado de 2004 a 2022, atuou como freelancer para veículos como a revista Carta Capital e o site Repórter Brasil, entre outros. Recebeu diversas premiações por seu trabalho na imprensa, o que inclui o Prêmio FIEMS de Jornalismo 2013, o Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo 2014, o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2015, o Prêmio Famasul de Jornalismo 2018, o Prêmio de Jornalismo MPE/MS 2019 e o Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo 2021, todos na categoria Fotojornalismo. Hoje atua na assessoria do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Henrique Arakaki (https://www.instagram.com/h.s.arakaki/) atua como Fotojornalista desde 2019, quando passou a integrar a equipe do jornal Midiamax, onde atua até hoje. Formado em Processos Fotográficos pelo Senac, sua paixão pela fotografia vem do tempo em que acompanhou o trabalho do Clube de Astronomia Carl Sagan, da UFMS, espaço onde se aproximou da câmera e da astrofísica.

Marcos Maluf (https://www.instagram.com/marcos_maluf/) é Jornalista graduado pela Uniderp (2019), atuando como Fotojornalista desde 2015, quando ingressou como freelancer no site MS Notícias. Em 2017 passa a trabalhar no jornal O Estado e em 2018 no portal Campo Grande News. Foi premiado em diversos concursos, entre eles o Prêmio MS Industrial de Jornalismo 2021, o 11º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental 2022 e o Prêmio Jornalismo Empreendedor do Sebrae Nacional 2022, todos na categoria Fotojornalismo.

Nathália Alcântara (https://www.instagram.com/ng.alcantara/ e https://nathaliaalcantara.myportfolio.com/fotojornalismo-baseado-em-mato-grosso-do-sul) é Jornalista graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalhou como repórter e produtora de televisão para o Canal do Boi entre 2021 e 2022, e desde 2022 vêm atuando como Fotojornalista, realizando a cobertura audiovisual de diversas editorias e matérias especiais para o portal Midiamax.