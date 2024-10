Dof realiza apreensão de 23 toneladas de extrato de fruta contrabandeado do Paraguai

Na última sexta-feira (11), policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizaram a apreensão de uma carreta Volvo acoplada a semirreboque carregada com 23 toneladas de extrato de suco de frutas contrabandeado do Paraguai.

A carga estava sem a documentação sanitária legal exigida para a circulação e o comércio no Brasil.

Segundo informações, os policiais faziam rondas na rodovia MS-295, área rural do município de Tacuru, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo que seguia sentido Sete Quedas-Iguatemi. Junto dele estava uma passageira mulher.

O condutor, um homem, de 31 anos, relatou que o produto foi pego em paraguaia de Pindoty Porã, mas quando os policiais analisaram a documentação observaram que o ponto de coleta indicava o município de Campo Grande.

Um cão farejador fornecido por uma equipe do Nepon, da Polícia Federal em Guaíra (PR), foi usado durante a investigação

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal em Mundo Novo, e o valor estimado da apreensão foi de R$ 300 mil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram