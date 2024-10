Quinto voo da FAB trazendo refugiados do Líbano com destino ao Brasil chega a SP com 220 passageiros

Os passageiros são brasileiros, estrangeiros parentes de primeiro grau dos cidadãos e estrangeiros que foram transportados pela FAB a pedido dos governos dos seus respectivos países.

Segundo o governo, a composição da lista de passageiros prioriza mulheres, crianças, idosos e brasileiros que não residem no Líbano.

O avião da FAB deixou o Brasil no sábado (12) com destino ao Líbano, logo depois de trazer ao país os 211 passageiros do quarto voo da operação de repatriação.

Veja abaixo quantas pessoas foram repatriadas em cada voo da FAB:

Primeiro voo: 229 pessoas;

Segundo voo: 227 pessoas.

Terceiro voo: 217 pessoas;

Quarto voo: 211 pessoas;

Quinto voo: 220 pessoas.

Assim como aconteceu nos voos anteriores, está prevista uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento, antes da decolagem para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Com G1

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram