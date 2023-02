Prefeitura libera recurso no valor de R$ 440 mil para desfile de Carnaval

Foi publicado na edição desta sexta-feira (3) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) termo de fomento no valor de R$ 440 mil, para ser utilizado na edição 2022 do Desfile das escolas de Samba de Campo Grande.

Conforme assinatura de termo pela presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande) e a secretaria municipal de Cultura e Turismo, Maria Bethânea Gurgel, a entidade ira receber recurso do município para a realização do evento que acontece na Praça do Papa.

O governo de Mato Grosso do Sul também investiu recurso público no valor de R$c 800 mil destinado também a Lienca. Em todo o estado, segundo o governo, a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) investirá R$ 1,6 milhão na maior festa popular do país.

