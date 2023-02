Secretário de educação pretende retomar obras de 12 Emeis inacabadas ainda neste ano

Lucas Henrique Bitencourt afirmou que a secretaria já tem R$ 39 milhões em caixa

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS

O secretário municipal de educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, concedeu entrevista ao jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, e na ocasião, entre os diversos assuntos que mencionou, ele assegurou que pretende retomar as 12 obras de Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) que estão inacabadas na Capital. Desde 2017, a Prefeitura de Campo Grande já concluiu e entregou oito escolas

Conforme Lucas, as obras devem ser finalizadas, em aproximadamente, um ano e meio. “Conseguimos reativar essa parceria e estamos buscando emendas parlamentares para conseguirmos recursos para terminarmos as obras, e vale lembrar que nós já temos R$ 39 milhões para dar início a retomada”, afirmou.

Ainda sobre o cronograma de retomada das obras, o secretário afirmou que já existem licitações em andamento, e que a expectativa é que ainda neste primeiro semestre de 2023, algumas obras sejam retomadas.

Além disso, o titular da Semed (Secretaria Municipal de Educação), ressaltou que também tem como objetivo, revitalizar as instituições que já existem. “Montamos uma coordenadoria de revitalização e obras para que a Semed possa contar com cerca de 25 pessoas pintando, organizando e preparando essas escolas para beneficiar cada vez mais os nossos alunos com um local agradável para conviver e estudar”.

De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Educação, ao todo são 14 obras da educação paradas, sendo duas escolas municipais de ensino fundamental e 12 Emeis. As instituições comportariam 3 mil alunos, sendo 120 por Emei e 780 por escola municipal.

As obras sem finalização estão presentes nos seguintes bairros: São Conrado, Oliveira III, Jardim Anache, Jardim Inápolis, Jardim Nashville, Radialista, Talismã, Jardim Colorado, Moreninhas II, Nova Serrana, Serraville, Parati e Vila Popular.

Cabe relembrar para solucionar o deficit de vagas nas Emeis eriam necessárias a construção de 48 novas unidades para zerar a lista de espera estimada em 7 mil crianças. O cálculo aproximado foi feito pela Comissão Permanente de Educação e Desporto da Câmara Municipal de Campo Grande e divulgada na edição do dia 31 de janeiro.

Conforme o vereador, professor Juari, o cálculo que coloque fim a este impasse é complexo e difícil de ser executado pelo município. “Levando em consideração que são mais ou menos sete mil crianças que necessitam e se cada uma Emei a gente consegue colocar 150 crianças, seria necessária à média de 46 a 48 unidades. Então é um cálculo bastante difícil de executar, mas que a gente precisa, necessita”, afirmou o presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto.

Vagas

A Semed informou que para o ano letivo de 2023 foram disponibilizadas 6.404 novas vagas para as 106 Emeis. E que, deste total, apenas 4.749 efetivaram a matrícula nas unidades dentro do prazo inicial que se encerrou no dia 11 de janeiro. Ou seja, em torno de 52% das vagas disponibilizadas não tiveram a matrícula efetuada.

“A Central de Matrículas iniciou desde o dia 20 de janeiro, o encaminhamento das vagas remanescentes da 2º listagem, que se estenderá durante todo o ano, conforme abertura de novas vagas”, acrescentou a Semed.

Por fim, a Semed assegura que desde 2020 não existe mais lista de espera para as etapas obrigatórias, a partir de 4 e 5 anos e que pelo terceiro ano consecutivo toda a demanda de solicitações foi atendida.

DEFENSORIA PÚBLICA

Questionado sobre o mutirão realizado pela Defensoria Pública que atendeu mais de 200 mães em busca de vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, o secretário explicou que dependendo da região, acontece uma superlotação das escolas rapidamente, como é o caso das Moreninhas e do Los Angeles. “É natural que com essa superlotação, as mães busquem a defensoria pública para conseguir lotar o filho na escola”, afirmou.

Conforme o titular da SEMED, a administração está buscando alternativas para minimizar esse problema, sendo uma delas a retomada de obras paradas já citadas e a ampliação de instituições já existentes.

VOLTA ÀS AULAS

Faltando menos de uma semana para o início do ano letivo em Campo Grande, o secretário de educação afirmou que todas as escolas já estão preparadas, com grama aparada, limpeza realizada, salas de aula organizadas e merenda escolar já garantida e ainda, que os uniformes e kits escolares estão prontos para serem entregues na segunda semana de fevereiro.

“Até o momento, foram matriculados 116 mil alunos e na primeira semana de aula, nós já vamos despachar os materiais e uniformes para as escolas, e a partir de então, a escola vai realizar um levantamento de quantidade de alunos, tamanhos e numerações e logo em seguida, tudo será entregue aos estudantes”, acrescentou.

O secretário, que assumiu o cargo em novembro do ano passado, fez questão de lembrar que nesse primeiro momento, o principal desafio é a adaptação para todas as partes. “Seja a adaptação da família, da escola, dos funcionários ou dos professores, é natural que todos levem um tempo para se acostumarem com a nova rotina, mas como nós estamos bem organizados em relação a esse início, acredito que será tranquilo”, disse.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.