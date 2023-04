Mato Grosso do Sul já colheu 99% da safra de soja

A evolução da colheita da safra de soja 2022/23 atinge 99% Mato Grosso do Sul já nos demais estados do Brasil a colheita da soja continua em ritmo mais lento do que a registrada no ano passado. Até a última quinta-feira (6), os trabalhos estavam em 80,8% da área total esperada, de acordo com a consultoria Safras & Mercado. Já na semana anterior, o índice era de 74,4%. Em igual período do ano passado, a colheita estava em 85,5%. Contudo, a média dos últimos cinco anos é de 82,6%.

A produção brasileira de soja deverá totalizar 155,08 milhões de toneladas, com elevação de 20,7% sobre a temporada anterior, que ficou em 128,5 milhões de toneladas. A estimativa parte do novo levantamento de Safras & Mercado. Em março, quando foi divulgado o relatório anterior, a projeção era de 152,43 milhões de toneladas. A elevação sobre a estimativa anterior é de 1,74%.

A consultoria indica aumento de 4,1% na área, estimada em 44,07 milhões de hectares. Em 2021/22, o plantio da soja ocupou 42,34 milhões de hectares. O levantamento aponta que a produtividade média deverá passar de 3.050 quilos por hectare (50,8 sacas) para 3.537 quilos (58,9 sacas). Foram feitos ajustes nas produtividades médias esperadas para diversos estados do país. Entretanto, no Sul, houve redução no rendimento médio da soja esperado para o Rio Grande do Sul devido ao clima irregular que atinge o estado desde o plantio.

