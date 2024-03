Cantora gospel Bruna Karla se apresenta nesta quarta-feira na Páscoa da Família

A Páscoa da Família apresenta nesta quarta-feira (27) uma programação repleta de atrações para todas as idades. Com abertura ao público às 17h30, o Espaço Cultural Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, será palco de uma grande festa com brincadeiras para as crianças, encenações teatrais e o show nacional com a cantora gospel Bruna Karla.

Carismática e muito versátil, a cantora já gravado 9 álbuns, 2 DVDs e três EPs (sendo um em espanhol). Com 22 anos de carreira e cinco indicações ao Grammy Latino, Bruna Karla é um dos maiores nomes da música gospel brasileira na atualidade. A intérprete de hits como “Cicatrizes”, “Lugar Santo”, “Sou Humano” e “Advogado Fiel” tem milhões de execuções nas plataformas digitais e contabiliza mais de 380 mil plays somente com o novo single, “O Grande Eu Sou”, lançado há três semanas.

A Páscoa da Família também conta praça de alimentação e cenário totalmente produzido com decoração temática, como a Toca do Coelho, encenação de Santa Ceia, além da graciosa Parada da Páscoa, quando o coelhinho e seus amigos desfilam ao som da banda com fanfarra.

O local ainda dispõe do passeio do City Tour, com saídas diárias da Vila Morena, às 19h e 20h. O percurso passa em frente ao Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

A programação segue até domingo (31) e integra o calendário oficial da Capital, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Confira a programação desta quarta-feira (27) da Páscoa da Família:

17h30 Abertura do Espaço

18h – 20h Pintura facial e Caça aos ovos

19h – 20h City Tour

19h – 20h Encenação Santa Ceia

20h – 21h Parada da Páscoa

21h – 22h Atração musical nacional – Bruna Karla

