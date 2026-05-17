Vídeo: mulher espancada após suspeita de furto repercute nas redes sociais em Campo Grande

Um vídeo que mostra uma mulher sendo espancada após uma suspeita de furto em Campo Grande passou a circular nas redes sociais e gerou forte repercussão entre internautas.

As imagens mostram a vítima sendo agredida enquanto pessoas acompanham a situação. A mulher é violentada com chutes, socos enquanto pede socooro e ajuda. Durante toda a ação, o autor questiona se “está doendo”, e recebe respostas afirmativas.

O caso provocou indignação entre usuários das redes sociais, principalmente pela intensidade das agressões registradas no vídeo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre registro policial relacionado ao caso, nem confirmação sobre a identidade dos envolvidos.