INMET emite alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul com risco de granizo e ventos de até 100 km/h

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul. Os avisos, nas cores laranja e amarelo, indicam risco de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em diversas regiões do Estado.

O alerta laranja, classificado como de perigo, começou à meia-noite desta sexta e atinge 61 municípios sul-mato-grossenses. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

Segundo o Instituto, há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações. Entre as cidades incluídas no aviso estão Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Sidrolândia, Porto Murtinho, Três Lagoas, Rio Brilhante, Itaporã, Fátima do Sul e Vicentina.

Já o alerta amarelo, considerado de perigo potencial, foi emitido às 8h02 e abrange 72 cidades do Estado. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. A expectativa é de que as pancadas de chuva permaneçam até a terça-feira (19), em algumas regiões do Estado.

O instituto alerta para baixo risco de interrupção no fornecimento de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e estragos em plantações. Campo Grande, Corumbá, Bonito, Aquidauana, Amambai, Bela Vista e Chapadão do Sul estão entre os municípios incluídos no segundo aviso.

O INMET orienta a população a evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de desligar aparelhos elétricos em caso de tempestades mais intensas.

Por Michelly Perez

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