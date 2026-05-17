Vídeo mostra Avenida Afonso Pena alagada durante chuva forte e água quase entrando em carro

A chuva intensa que atingiu Campo Grande neste domingo (17) provocou pontos de alagamento em diferentes regiões da Capital. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a situação nos altos da Avenida Afonso Pena, próximo a Cidade do Natal, onde a via ficou tomada pela água durante o temporal.

Nas imagens, motoristas reduzem a velocidade para atravessar o trecho alagado enquanto a enxurrada desce com força pela avenida. Além disso, ainda é possivel ver a agua quase entrando pela porta de um carro estacionado na via.

A chuva começou ainda pela manhã e ganhou intensidade por volta das 11h, acompanhada de trovões em vários bairros da cidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a instabilidade é causada pelo avanço de uma frente fria combinado ao transporte de ar quente e úmido, cenário que favorece pancadas intensas e tempestades em diversas regiões do Estado.

Veja a seguir o vídeo do perfil Auto News Tv