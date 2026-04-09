Hemosul Móvel atende Iguatemi e Naviraí em abril para reforçar doações de sangue

Unidade itinerante passa pelas duas cidades com horários ampliados e foco na reposição dos estoques no interior de MS

A Rede Hemosul dará continuidade, em abril, às ações itinerantes de coleta de sangue em Mato Grosso do Sul, com atendimentos programados em Iguatemi e Naviraí. A iniciativa busca ampliar o número de doadores fora dos grandes centros e garantir o abastecimento regular da hemorrede estadual.

Em Iguatemi, a unidade móvel estará disponível no dia 14 de abril, das 7h às 11h. Já em Naviraí, o atendimento ocorre nos dias 15 e 16, em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h, facilitando a participação da população ao longo do dia.

A estratégia de levar a coleta até os municípios tem sido intensificada ao longo de 2026 como forma de equilibrar os estoques de sangue, especialmente em períodos de maior demanda. O material arrecadado é utilizado em atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos em unidades de saúde de todo o Estado.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter se alimentado previamente e apresentar documento oficial com foto. A ação também tem caráter educativo, ao incentivar a doação regular e conscientizar a população sobre a importância do gesto.

O cronograma completo da unidade móvel está disponível no site da Rede Hemosul, onde também podem ser consultadas orientações atualizadas para participação nas campanhas. Segundo a instituição, a doação é um procedimento seguro e rápido, fundamental para salvar vidas.

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