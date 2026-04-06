Namorado de subtenente da PM é preso como principal suspeito pela morte da policial em Campo Grande

Vizinho, que também é policial militar, afirmou ter encontrado o homem com a arma na mão logo após o disparo

O namorado da subtenente da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, foi preso e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como principal suspeito pela morte da policial, ocorrida na tarde desta segunda-feira (6), no Conjunto Habitacional Estrela d’Alva I, em Campo Grande.

A equipe do Jornal O Estado esteve no local e apurou que um vizinho, que também é policial militar, ouviu o disparo de arma de fogo e pulou o muro da residência. Ao entrar no imóvel, ele se deparou com o companheiro da vítima, de 50 anos, segurando a arma.

O revólver, segundo informações, é da carga da própria policial na corporação. A vítima foi atingida por um disparo na região do pescoço.

Inicialmente, o homem foi conduzido como testemunha. Ele alegou que a morte teria sido um suicídio. No entanto, conforme relato obtido no local, o suspeito apresentou contradições ao longo das entrevistas feitas pelos policiais, o que levou à sua prisão como principal suspeito.

Ainda de acordo com as informações colhidas pela reportagem, havia marcas de sangue nas mãos do homem no momento em que foi abordado.

A perícia foi realizada na residência, que foi isolada para os trabalhos técnicos. Não foram confirmados, até o momento, indícios aparentes de luta corporal no interior do imóvel.

O caso é investigado pela Polícia Civil como morte a esclarecer. A depender da conclusão das investigações, poderá ser confirmado como feminicídio. Se isso ocorrer, será o primeiro registro do crime em Campo Grande e o nono em Mato Grosso do Sul neste ano.

*Com informações da repórter Maria Gabriela Arcanjo

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