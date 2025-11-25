Vídeo: Câmeras flagram homem usando tornozeleira eletrônica furtando residência no São Conrado

Moradores de bairros da região sul de Campo Grande divulgaram um alerta nas redes sociais após câmeras de segurança registrarem um furto em uma residência no bairro São Conrado, em Campo Grande. O crime ocorreu no início da tarde de domingo (23), por volta das 13h45, quando o suspeito pulou o muro dos fundos do imóvel.

O vídeo, publicado pelo perfil comunitário @bairrosantaemilia, mostra o homem acessando a casa e, segundo a denúncia, levando uma bicicleta. A página afirma que o suspeito usa tornozeleira eletrônica e estaria cometendo uma série de furtos nos bairros Santa Emília, Figueiras do Parque e região da Lagoa.

No alerta compartilhado, a comunidade orienta os moradores a reforçarem a comunicação com vizinhos e organizarem grupos de vigilância:

“Fiquem atentos, montem grupo da rua de vocês, tenham constante comunicação entre seus vizinhos para assim tentar proteger sua residência e evitar que a sua casa seja a próxima.”, diz o post.

Ainda conforme relatos divulgados na postagem, o homem teria características semelhantes ao autor de outro furto registrado no sábado (22), no Santa Emília, e teria sido visto circulando também em bairros próximos.

Apesar da repercussão nas redes sociais, não há confirmação oficial sobre a identidade do suspeito e nem informação sobre registro de boletim de ocorrência até o momento.