STF encerra processo e mantém Jair Bolsonaro preso para início do cumprimento da pena

Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também já foram detidos

O Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira (25) o encerramento do processo do Núcleo 1 da trama golpista, o que mantém Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal para início do cumprimento da pena de 27 anos e três meses. O trânsito em julgado foi reconhecido pelo ministro Alexandre de Moraes após o fim do prazo para novos recursos, na segunda-feira (24).

Com a decisão, Moraes também autorizou a execução imediata das penas dos demais condenados. Augusto Heleno (21 anos) e Paulo Sérgio Nogueira (19 anos) já foram presos e levados para as instalações do Comando Militar do Planalto, em Brasília. Os dois são generais do Exército.

Outros integrantes do grupo também começaram a cumprir pena: Walter Braga Netto (26 anos), Almir Garnier (24 anos), Anderson Torres (24 anos) e Alexandre Ramagem (16 anos, um mês e 15 dias). No dia 14, a Primeira Turma do STF já havia negado, por unanimidade, o primeiro recurso apresentado pelas defesas.

Com o trânsito em julgado, não cabem mais recursos e a etapa judicial está oficialmente encerrada, dando início ao cumprimento definitivo das condenações.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram