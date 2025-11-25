Jovem é ameaçado durante tentativa de extorção de suposta facção, na Capital

Na manhã desta terça-feira (25), um jovem de 21 anos, que não teve suas informações divulgadas, recebeu ameaças de morte, por mensagens e áudios durante tentativa de extorsão. O caso aconteceu em Campo Grande e ainda está sendo investigado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem começou a receber ligações de um número com DDD 11 durante esta madrugada. Na manhã de hoje, quando verificou o telefone e respondeu às menagens do suspeito, passou a receber áudios dizendo que sua foto estaria em ‘mais de 15 grupos da facção’, acusando-o de ‘talaricagem’.

O autor afirmou que tentou falar com o jovem para que ambos pudessem resolver a situação, acrescentando que a vítima já ‘sabia como funcionava’. Além da ameaça, o suspeito passou a cobrar o valor de R$ 2 mil via Pix, alegando que se o pagamento fosse efetuado, a foto da vítima não seria mais divulgada.

Ainda segundo o autor, o valor seria como uma espécie de compensação para a mãe de uma jovem com quem a vítima teria se relacionado. Caso não realizasse o pagamento, os integrantes do grupo criminoso iria atrás dele.

O caso foi registrado como extorsão para ser investigado.