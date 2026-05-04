Subea divulga agenda de atendimentos veterinários em três regiões de Campo Grande; veja quais são

O consultório móvel da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) já tem agenda definida para o mês de maio e vai percorrer três regiões de Campo Grande, levando atendimento veterinário gratuito diretamente aos bairros.

Durante o mês, a unidade itinerante circulará com atendimentos, sempre das 8h às 13h. A primeira parada ocorre entre os dias 4 e 8 de maio, na Arena Cophatrabalho, localizada na Praça de Esporte Marcelo da Silva, na Avenida Florestal, 847.

Na sequência, entre os dias 11 e 15 de maio, os atendimentos serão realizados na Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos, s/n, na Vila Sobrinho.

Encerrando a programação, de 25 a 29 de maio, o consultório móvel estará na Associação de Moradores do Caiçara e Jardim Anahy, na Rua Villa-Lobos, 15.

Entre os serviços oferecidos estão consultas veterinárias, vacinação, vermifugação, aplicação de carrapaticida e encaminhamento para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

Diariamente, são distribuídas 15 senhas para castração e 15 para consultas e vacinação.

A ação contribui para descentralizar os atendimentos e garantir que tutores de diferentes regiões tenham acesso aos cuidados essenciais para a saúde e o bem-estar dos animais, além de colaborar com o controle populacional e a prevenção de doenças.