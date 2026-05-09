Vela acesa em quarto pode ter causado incêndio que destruiu casa em Ladário 

Um incêndio destruiu quatro cômodos de uma residência na noite de sexta-feira (8), no bairro Nova Aliança, em Ladário, a cerca de 407 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é de que uma vela acesa dentro de um dos quartos tenha provocado o fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando a equipe chegou ao imóvel, as chamas já haviam se espalhado por grande parte da casa. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água para controlar o incêndio.

De acordo com as informações iniciais, a vela estava acesa para fins religiosos e teria dado início ao fogo. O incêndio destruiu móveis, objetos pessoais e documentos da moradora. Apenas a cozinha não foi atingida pelas chamas.

Após o combate ao incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e isolaram a área.