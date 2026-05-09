De porteiras abertas: Turismo Rural fortalece a diversificação da renda de produtores em MS

No Dia Nacional do Turismo, setor ganha destaque com experiências ligadas à natureza, gastronomia e tradição sul-mato-grossense

Nesta sexta-feira (8), foi comemorado o dia nacional do Turismo. E o turismo rural é mais uma engrenagem que se torna fundamental para o agroneegócio de Mato Grosso do Sul. Setor que se consolida como importante motor de desenvolvimento econômico e de valorização cultural. Do Pantanal à Serra da Bodoquena, a beleza rústica do cerrado, as tradições mescladas do campo, tudo isso faz com que o Estado reúna atrativos que encantam visitantes de todo o Brasil e de outros países.

A data foi oficializada em 2012 pela Lei 12.625/2012 é uma referência ao dia 8 de maio de 1916, quando o Paraná solicitou que as terras junto às Cataratas do Iguaçu fossem desapropriadas e declaradas de utilidade pública para a criação de um parque, dando origem a Parque Nacional do Iguaçu. No Brasil, o turismo responde por 3,7% do Produto Interno Bruto e é responsável por 7,3 milhões de empregos diretos e indiretos.

Humberto Díonisio, analista técnico do Sebrae/Ms, reforça a relevância do setor para economia local. ” O turismo rural promove o desenvolvimento das propriedades e comunidades, estimulando a permanência dos produtores rurais no campo. Isso é muito bom, porque além de gerar renda você ainda estimula a questão da preservação ambiental”.

Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a conquistar o selo do Turismo Responsável do Ministério do Turismo, e durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), 91% dos viajantes de todo Brasil, preferiram locais mais tranquilos para viajar no Brasil. As fazendas e pousadas pantaneiras foram os principais destinos neste momento, para desfrutar de momentos de lazer e tranquilidade em contato direto com a natureza, longe das aglomerações.

O analista ainda garante que o atual cenário de Mato Grosso do Sul é bem positivo em relação ao turismo. “Temos aqui regiões próximas da capital que o turismo é pugente, e daí eu destaco Bonito, o pantanal e até mesmo Aquidauana. Mas aqui perto de Campo Grande nós temos diversos sítios e propriedades que trabalham com o turismo e desenvolve de uma maneira muito simples , mas que leva a transformação, a experiência gastrônica e o turismo regenerativo.

“E para quem deseja expandir esse negócio, eu acredito que o produtor precisa se vê nesse novo processo, é importante que ele entenda que ali pode ser uma nova geração de renda. Porque o que ele faz, já se torna um turismo, e nisso o Sebrae vem desenvolvendo estratégias para apoiar cada vez mais o produtor rural”.

Produtor rural

Carlos Caetano, proprietário do Sitio Harmonia, revela grande expectativa com o turismo rural ao longo dos próximos anos. “As pessoas estão procurando se reconectar com a natureza, de respirar ar puro e mostrar para os filhos de onde que vem o leite, de onde que vem a carne, como que é a produção, a origem e também essa questão do resgate das pessoas voltando para o campo. Hoje tem pesquisas aí que tem muito mais pessoas voltando para a área rural do que indo para a área urbana, então a gente tem boas expectativas”

O turismo rural gera impactos positivos e significativos para o produtor, destacando o aumento de renda, diversificação de atividades, valorização dos produtos locais e redução do êxodo rural. O proprietário do sítio harmonia revela que hoje vive exclusivamente da propriedade através do turismo rural.” Minha família que toma conta da propriedade e faz toda a produção que é servida no café da manhã, no almoço, além da organização das suítes para locação, para hospedagem, limpeza e plantio. E a gente hoje, tanto a família como a propriedade, sobrevive do turismo rural”.

“Nós temos aqui na propriedade quatro produtos, que são voltados para o turismo rural. Temos o café da manhã pantaneiro, que é esse resgate da gastronomia pantaneira, de comer comida de verdade e toda a produção é artesanal. Temos a vivência do homem rural, que é um projeto voltado para atendimento de escolas e grupos de crianças ou grupos de pais e filhos. Temos hospedagem em suíte rural e temos o nosso almoço de fazenda que é comida feita no fogão a lenha, comida feita com temperos bons, da roça, feito com calma e tranquilidade”, destacou.

Inspira ecoturismo

Promovido pelo Sebrae/MS, por meio do Polo Sebrae de Ecoturismo, o Inspira Ecoturismo chega à 4ª edição em 2026, e segue com o objetivo fomentar o empreendedorismo, a inovação e a geração de negócios entre gestores, empreendedores e instituições ligadas às atividades turísticas em destinos com vocação para o turismo de natureza. Para tanto, contará com uma programação diversificada, incluindo painéis, palestras, mostra sustentável, sessão de negócios, salas temáticas e experiências em atrativos turísticos da região.

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o evento também busca fortalecer os pequenos negócios que movimentam a cadeia do turismo de natureza. “O Inspira Ecoturismo cria um ambiente de conexão entre empreendedores, gestores públicos e instituições que atuam diretamente com o turismo de natureza. Os pequenos negócios têm papel fundamental nesse segmento, seja na hospedagem, gastronomia, transporte ou nas experiências oferecidas aos visitantes. O evento contribui para ampliar a competitividade desses empreendimentos, estimular a inovação e gerar oportunidades de desenvolvimento sustentável para os territórios”, pontua.

Por Polyana Vera