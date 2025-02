Trio é preso em SP por furto a agências do SICOOB em Campo Grande

Na segunda-feira (24), a GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) foi comunicada por representantes da instituição financeira SICOOB sobre o furto mediante arrombamento ocorrido em pelo menos três agências da instituição em Campo Grande.

As equipes se deslocaram até as agências afetadas para realizar as investigações iniciais. No local, foi constatado que os criminosos demonstraram conhecimento específico sobre furtos a bancos, dado o que os policias chamaram de “modus operandi” utilizado.

Foi apurado que os suspeitos subtraíram mais de R$ 100.000,00 em espécie, duas armas de fogo, 19 notebooks e 15 aparelhos telefônicos. Durante as diligências, a investigação levou à identificação dos três indivíduos envolvidos no crime, todos de nacionalidade chilena. O veículo utilizado pelos criminosos também foi encontrado.

A apuração revelou que os chilenos haviam viajado de São Paulo/SP para Campo Grande/MS apenas para cometer os furtos, retornando logo após o crime. A GARRAS, então, iniciou o monitoramento em São Paulo/SP, identificando a região em que os suspeitos estavam, no bairro Santa Efigênia.

Com essas informações, foi solicitado apoio da Polícia Civil de São Paulo para capturar os criminosos em flagrante. J.A.M.L. (37), O.A.T.D. (36) e C.I.V.R. (33) foram presos pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Após a prisão, foram encontrados os instrumentos usados para o arrombamento das agências, além de alguns dos notebooks e armas de fogo subtraídos durante os crimes. A investigação também revelou que o grupo já havia cometido furtos semelhantes em outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina.