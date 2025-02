Morre jornalista Danilo Costa, dono do Jornal de Domingo e JD1 Notícias

O jornalista Danilo Pereira da Costa, conhecido por sua atuação no jornalismo de Mato Grosso do Sul e proprietário do Jornal de Domingo e do site JD1, faleceu na madrugada desta terça-feira (25), aos 61 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele morreu por volta das 2h30.

Danilo nasceu em 6 de março de 1963 e era casado com a empresária Rosana El Daher Di Giorgio Costa. O jornalista deixa dois filhos, Danielle Di Giorgio Costa e Danilo Pereira da Costa.

O velório ocorrerá às 16h, no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. Sua trajetória foi marcada pela contribuição significativa à comunicação no estado.