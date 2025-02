Dois adolescentes furtam celular de mulher durante ataque epilético em Nova Andradina

No último domingo (24), policiais identificaram dois adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, como os autores de um furto ambientado em Nova Andradina, cidade distante 300km de Campo Grande. O crime ocorreu no sábado (22), quando uma mulher de 31 anos sofreu um ataque epilético enquanto andava de bicicleta na Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Durante a crise, a vítima desmaiou e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Aproveitando-se da situação, os adolescentes furtaram o celular da mulher. O aparelho foi encontrado em posse de um dos infratores e devolvido à vítima.

Os adolescentes responderão pelo ato infracional análogo ao crime de furto.